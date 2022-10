TORINO - La Juventus continua a progettare il futuro e in giornata annuncia due importanti rinnovi di due ragazzi sui quali vengono riposte grandi speranze. Sono ufficiali le firme fino al 2026 dei giovani centrocampisti Hans Nicolussi Caviglia, classe 2000, attualmente in forza al Sudtirol per farsi le classiche ossa in Serie B, e dell'argentino Enzo Barrenechea, gioiellino del 2001 che fa parte dei ragazzi di Brambilla.