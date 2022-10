Di Maria alla Tadic, Milik come Mitrovic. Così la Serbia può ispirare la Juve

TORINO - La Juventus e la Serbia sono unite da un doppio filo: Kostic-Vlahovic. La ripartenza in campionato dei bianconeri, che domenica si sono messi alle spalle la sconfitta con il Monza battendo 3-0 il Bologna di Thiago Motta, si è concretizzata a Torino, all’Allianz Stadium, ma in realtà è cominciata molto più a nord. In Norvegia, a Oslo, dove pochi giorni prima la Nazionale del ct Dragan Stojkovic aveva avuto la meglio sulla selezione di un certo Erling Haaland, super bomber nordico del Manchester City di Pep Guardiola. Successo, quello della Serbia, firmato dalla coppia juventina: Kostic che spinge sulla fascia sinistra e crossa, Vlahovic che segna. Contro il Bologna, dopo aver rotto il ghiaccio a Oslo, i due serbi si sono ripetuti. Prima Kostic ha portato in vantaggio la Juventus su suggerimento di Vlahovic e poi è stato Dusan a ritrovare quel gol che in campionato inseguiva addirittura dal 31 agosto.

Connessioni Dopo che l’aria della Nazionale serba, che si candida per essere una mina vagante al Mondiale di novembre-dicembre in Qatar, ha fatto bene a Kostic, Vlahovic e a tutta la Juventus, adesso magari alla Continassa continueranno a ispirarsi alla Serbia di Stojkovic. In che modo? Magari riproponendo un telaio simile. Vlahovic in Nazionale gioca in coppia con Aleksandar Mitrovic, il bomber del Fulham (8 presenze, 6 gol), e i due alle loro spalle possono contare sulla fantasia di Dusan Tadic dell’Ajax. Una sorta di 3-4-1-2 con Kostic uomo a tutta fascia a sinistra.