Juve, Di Maria suona la carica in vista del Maccabi Haifa

TORINO - Angel Di Maria è pronto a tornare e vuole farlo nella massima competizione europea per rilanciare una Juve che ha bisogno a tutti i costi dei tre punti. La sfida dello Stadium al Maccabi Haifa è un vero e proprio crocevia della stagione bianconera e il Fideo vuole iniziare a rendersi protagonista. Dopo l'espulsione rimediata contro il Monza e dunque l'assenza contro il Bologna alla ripartenza della Serie A dopo la sosta nazionali, l'argentino scalda i motori in vista del match contro gli israeliani. Sul proprio profilo Instagram, Di Maria non ha usato parole, ma quattro emoji chiare che spiegano il suo momento e la sua grande voglia di dimostrare ancora una volta tutto il suo talento. Angel Di Maria è pronto, una notte di Champions da protagonista per suonare la carica alla Juve.