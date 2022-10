Camoranesi compie 46 anni: gli auguri social della Juve

È un giorno speciale per Mauro German Camoranesi . L'ex calciatore italo-argentino, infatti, compie oggi 46 anni e la Juve lo ha voluto omaggiare sui propri social dedicandogli un post. Sbarcato in Italia nel 2000, dopo essersi messo in mostra con la maglia dell'Hellas Verona, la Vecchia Signora lo ha acquistato due estati dopo in comproprietà per 4 milioni di euro. Con Lippi si guadagna subito la maglia da titolare e non la lascerà più.

Camoranesi e i trionfi con la Juve e la Nazionale

Nei suoi anni sotto la Mole ha conquistato due scudetti (2003 e 2005, quest'ultimo revocato per Calciopoli) e due Supercoppe italiane (2002 e 2003). Rimase alla Juve anche in Serie B divenendo uno dei protagonisti della risalita nella massima serie. Proprio il tecnico con cui ha iniziato la sua avventura in bianconero lo ha voluto con sè per la spedizione azzurra ai Mondiali di Germania 2006 culminata con la vittoria finale. Dopo 288 presenze e 32 reti in otto stagioni, Camoranesi ha lasciato Torino per trasferirsi in Germania, allo Stoccarda. Qui è rimasto sei mesi prima di chiudere la carriera in patria con le maglie di Lanus e Racing. Oggi compie 46 anni: tanti auguri Mauro German Camoranesi.

Camoranesi, in campo con Nedved prima della Juve

Un curioso aneddoto riguardo l'esordio di Camoranesi in Serie A: il 22 ottobre 2000 l'italo-argentino entra in campo con la maglia dell'Hellas Verona per la prima volta subentrando a Vincenzo Italiano (attuale tecnico della Fiorentina), nel match valevole per la terza giornata e vinto 2-0 contro la Lazio. I biancocelesti, al tempo allenati da Sven-Goran Eriksson, schieravano in campo anche Pavel Nedved, con cui Camoranesi avrebbe poi condiviso trofei e successi con la maglia della Juventus dal 2002 al 2009.