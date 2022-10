Juve-Maccabi, Allegri: "Milik lo terrei fuori. Crediamo agli ottavi"

TORINO - "Che Juve vedremo? Dei tre rientranti devo vedere chi far giocare, visto che sono rientrati in tanti ho possibilità di farli giocare anche all'interno della partita e questo è importante". Sono le parole di Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa allo Stadium. I bianconeri, dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Psg e Benfica, sono a caccia dei primi punti nel gruppo H: "Abbiamo zero punti dopo due gare, vuol dire dover vincere. Ma non dobbiamo avere fretta o ansia, non dobbiamo strafare come col Bologna. Quando rincorri non è che risolvi i problemi in una partita, non risolvi le rincorse. Per raggiungere la qualificazione in Champions bisogna partire da una vittoria". Su Milik: "Ha un leggero affaticamento, domani verrà in panchina sperando di non doverlo usare".