Classifica Pallone d’Oro 2022, ecco la posizione di Vlahovic: verità o fake?

TORINO - Il 17 ottobre si terrà a Parigi, al Théatre du Chaletet, la cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2022: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sarebbe già trapelata la classifica finale, con tante sorprese. Ad essere primo nella graduatoria sarebbe l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema, con Sadio Mané del Bayern Monaco e Vinicius Jr a completare un podio che non vedrebbe piazzato, invece Kylian Mbappé: l'attaccante francese del Psg sarebbe infatti solo in sesta posizione, preceduto anche da Salah e Lewandowski. Il primo dei giocatori a militare in Seria A, sempre stando all'indiscrezione che proviene dalla Spagna, dovrebbe essere il centravanti della Juve Dusan Vlahovic: il serbo si piazzerebbe difatti in diciannovesima posizione, immediatamente dietro Nkunku, Foden ed Alexander-Arnold e sette posizioni dietro Cristiano Ronaldo.