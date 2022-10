Juve, Nedved: "Allegri non è mai stato in dubbio, neanche per un minuto"

TORINO - "Vittoria contro il Bologna? Ovviamente c'è stata fiducia dopo la partita ma devo dire che ci sono stati pochissimi allenamenti e io sono poco bravo a capire lo stato di forma della squadra. Allegri non è mai stato un minuto in dubbio. Sono fiducioso perché ho visto i ragazzi tornati dalle nazionali col piglio giusto e si è visto contro il Bologna". Sono le parole del vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved , ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa. "Stiamo facendo di tutto - prosegue -, dalla società all'allenatore e staff e i giocatori, per metterci a posto e fare delle partite da Juve che ci consentano di passare il turno e recuperare in campionato".

"La squadra è forte e deve fare punti contro il Maccabi"

Su Di Maria, Vlahovic e Milik: "È un bellissimo trio. In passato c'erano Trezeguet, Del Piero e Ibrahimovic. Hanno una qualità alta, farli coesistere non è semplice. Credo che insieme siano molto compatibili e si è visto. Milik lo recupereremo presto". Infine sui recuperi di Chiesa e Pogba e sulla prestazione del Napoli: "Non mi capita spesso, ieri sera ho visto il Napoli e devo fargli i complimenti. Ha fatto una grandissima partita. Mi impressiona per il gioco e per come giocano i calciatori. Noi abbiamo delle idee in testa, abbiamo giocatori a cui piace la fase offensiva come Chiesa e Pogba. Idee ne abbiamo ma la squadra che scende in campo stasera è forte e deve fare punti contro il Maccabi. Sono molto fiducioso".