Juve-Maccabi, il gesto di Vlahovic a Di Maria dopo il gol

TORINO - La Juventus si trova al momento sul 2-1 contro il Maccabi Haifa nella sfida di Champions League allo Stadium. Le reti di Rabiot e Vlahovic portano entrambe la firma di Di Maria come assist. Nel secondo gol l'attaccante serbo ha scelto un gesto particolare per ringraziare l'argentino.

Juventus-Maccabi, la diretta

Di Maria serve l'assist, il gesto di Vlahovic dopo il gol

La Juve ha trovato il raddoppio al 50', grazie ad un altro fantastico assist di Di Maria, stavolta per Vlahovic. L'attaccante serbo non ha sprecato la grande occasione creata dall'argentino e a tu per tu con il portiere del Maccabi ha firmato il 2-0. Durante l'esultanza, dopo aver abbracciato il compagno per la gioia, Vlahovic si è inginocchiato davanti a Di Maria, "lucidando" il suo scarpino dopo il meraviglioso assist.