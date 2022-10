Juve, Rabiot: "Siamo sulla strada giusta. Allegri si fida di me"

TORINO - "Sono contento soprattutto per l'atteggiamento della squadra. Sono contento di aver fatto gol ma non è importante. È molto più importante il fatto che abbiamo vinto stasera e che lo abbiamo fatto bene". Sono le parole di Adrien Rabiot ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro il Maccabi Haifa. Il centrocampista francese si è reso protagonista con una doppietta : "Abbiamo giocato bene, un po' meno nel secondo tempo ma siamo sulla strada giusta".

"Allegri? Si fida di me"

Su Allegri: "Sto dando sempre il 100% sul campo e in allenamento. Lui si fida di me. Per lui è importante avere un giocatore che dia equilibrio alla squadra. Posso segnare e l'ho dimostrato stasera. Sono contento perché mi sento bene in squadra. Abbiamo avuto un po' di difficoltà ma sia col Bologna che stasera abbiamo fatto bene e sono contento". Infine sulla sfida di ritorno: "Hanno buoni giocatori. Sarà una gara in trasferta, dovremo essere concentrati ma con questo atteggiamento sono convinto che vinceremo. Dobbiamo continuare così".