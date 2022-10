Juve, Allegri: "Di Maria super. Finale di gara? Non si può rischiare così"

TORINO - "Di Maria? E' stato meraviglioso nella rifinitura, giocatore straordinario, due assist splendidi per Rabiot e Vlahovic. E' tornato a giocare dopo che è stato fermo, una prestazione importante. I ragazzi erano arrabbiati perchè ad un quarto d'ora dalla fine siamo usciti dalla partita. Non si può rischiare così, siamo stati fortunati". Lo ha dichiarato Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo la vittoria in Champions League contro il Maccabi Haifa . Su Rabiot , autore di una doppietta: "E' cresciuto molto, è maturato fisicamente e tecnicamente, ha 27 anni è nell'età giusta. Deve imparare a giocare più sul lungo e velocizzare più verticalmente".

Le parole di Allegri dopo il Maccabi Haifa

Il tecnico della Juve ha poi aggiunto: "Bisognerà fare passi in avanti sulla condizione, oggi Vlahovic bene sul piano di vista tecnico, certo doveva segnare di più viste le occasioni. Bisogna comunque migliorare nei passaggi". Infine, sul cammino in Champions e sul finale della partita: "A livello numerico dobbiamo vincere in Israele e poi vedere cosa faremo a Lisbona. L'ultima partita potrebbe essere fondamentale. Difficoltà nel finale? In quei momenti lì siamo andati troppo dietro a Di Maria, lasicamogli fare le cose che sa fare, poi siamo voluti essere un pò bellini, ma i ragazzi lo hanno capito a fine partita".