Juve, fai come 7 anni fa: Stadium di ferro dopo il Bologna

Il successo casalingo della Juventus contro il Bologna è servito a riprendere quota in classifica, oltre ad essere un’iniezione di fiducia per la squadra di Allegri dopo un inizio complicato in Serie A e in Champions League . Milik si è confermato un innesto fondamentale, mentre Kostic e Vlahovic potrebbero aver trovato l’intesa vincente anche con il club bianconero: dopo il match in nazionale con la Serbia (contro la Norvegia di Haaland ) dove l’ala ex Eintracht Francoforte ha servito un assist al bomber classe 2000, in campionato Dusan ha ricambiato il favore al compagno oltre ad essere tornato a segnare su azione dopo un mese e mezzo.

Juve, 7 anni fa la svolta allo Stadium

Nella stagione 2015/2016, con un inizio zoppicante molto simile a quello attuale, il match iconico della rimonta scudetto resta il derby contro il Torino vinto in casa per 2-1 con il gol all'ultimo secondo di Juan Cuadrado. Nonostante questa partita sia rimasta nella memoria, in realtà la Juve aveva iniziato un filotto di vittorie già quattro partite prima, a partire dal match casalingo contro il Bologna del 4 ottobre 2015: 3-1 grazie a Morata, Dybala e al primo gol di Khedira in bianconero. Questa vittoria, alla quale seguirono i match contro Inter (0-0 al Meazza), Atalanta (vittoria in casa per 2-0) e Sassuolo (sconfitta al Mapei per 1-0) prima del successo contro il Toro, rappresentò l'inizio di una serie di 16 trionfi consecutivi in campionato tra le mura dell’allora Juventus Stadium, oggi Allianz. Se si considera anche l’anno successivo, parliamo di 33 successi di fila interrotti solo da un altro derby della Mole il 6 maggio 2017, 1-1 con il gol di Gonzalo Higuain nel recupero a rispondere alla punizione di Adem Ljajic.