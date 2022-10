Juve-Maccabi, la moviola: le decisioni di Scharer e il gol annullato a Vlahovic

Dopo appena 16 secondi Tchibota rischia il giallo con un intervento da dietro su Cuadrado: cerca la palla e la zona non è pericolosa, tutto sommato fa bene Scharer a non ammonire. Fa male invece al 6’ a non fischiare il fallo su Di Maria di Abu Fani, che pur involontariamente tocca il destro di Di Maria che sta caricando il tiro dal limite dell’area. Al 15’ il Maccabi chiede un tocco con il braccio in area di McKennie in barriera, ma il texano ha deviato di spalla la punizione di Abu Fani. Al 44’ rischia qualcosa Seck con una spallata in area a Di Maria per proteggere l’uscita di Cohen, ma fa bene l’arbitro a lasciar correre.

Al 7’ della ripresa il primo giallo, giusto, a Tchibota, per una trattenuta prolungata su Rabiot. Al 18’ annullato il 3-0 di Vlahovic per fuorigioco: questione di pochi centimetri, il bianconero al momento del passaggio di Di Maria era con la testa appena oltre Seck.