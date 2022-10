Juve, dolce risveglio per Vlahovic: omaggi per Di Maria e Rabiot

TORINO - Un dolce risveglio, ancora con la mente alla serata di ieri. Dusan Vlahovic ha voluto celebrare il successo della Juve sul Maccabi Haifa nel terzo turno del girone di Champions League . Un 3-1 che consente ai bianconeri di rimettersi in corsa per il discorso qualificazione, firmato appunto dalla rete del serbo e dalla doppietta di Adrien Rabiot.

Juve, Vlahovic esalta Di Maria e Rabiot

L'ex centravanti della Fiorentina su Instagram ha pubblicato un post in cui ha commentato una sua foto con tre parole significative: "Together, Believe, Garra" (Insieme, crederci, grinta). Poi, nelle stories, ha omaggiato i compagni. Prima Angel Di Maria, autore dell'assist che gli ha consentito di andare a segno: "Genio". Poi Rabiot, decisivo con i suoi due gol: "Mon cheval" (Il mio destriero). Insomma, anche all'indomani della vittoria, quel dolce retrogusto non è ancora svanito.