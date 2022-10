Juve, Vlahovic e Di Maria affinano l'intesa: esultanza sincro!

TORINO - E' stata la notte della rinascita per Angel Di Maria che contro il Maccabi Haifa in Champions League si è preso la scena servendo i tre assist per le altrettante reti che hanno rilanciato la Juve in Europa. Una prestazione maiuscola per l'argentino, assoluto protagonista contro gli israeliani con due servizi ottimi per Rabiot e un'imbucata illuminante anche per Vlahovic. E proprio con l'attaccante serbo, il Fideo si è reso protagonista di un'esultanza particolare in occasione della prima rete della serata firmata dal centrocampista francese. Il pubblico dello Stadium ha immortalato il numero 22 e il numero 9 bianconero in una scivolata sincronizzata per andare a festeggiare la rete del momentaneo 1-0. Un'intesa speciale tra i due, peccato per Allegri che non potrà rivederli subito all'opera contro il Milan (Di Maria deve scontare un'altra giornata di squalifica) ma è chiaro che c'è sintonia e la Juve è pronta a godersela.