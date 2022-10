Juventus: il Milan, la Champions e chi sostituirà Di Maria

TORINO - Dalla redazione di Tuttosport, eccoci con Marco Bo per le 5 domande sulla Juventus. Si passa dall'Europa alla Serie A e c'è subito il big match di San Siro, sabato.

1. Chi sostituirà Angel Di Maria, per tutti Di Magia?

«Nessuno. Ma questo non vuol dire che la Juve giocherà in dieci. Nessuno, perché nessuno ha le sue fantastiche qualità. Nella realtà, sarà Arek Milik che giocherà davanti per l'argentino e che tornerà a fare coppia con Dusan Vlahovic. Il polacco tra l'altro è entrato alla perfezione nei meccanismi di Max Allegri».