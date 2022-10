Juve, paura per Di Maria e Vlahovic: la polizia sventa un furto nella villa dell'argentino

TORINO - Momenti di paura per Angel Di Maria, reduce dall'importantissimo successo in Champions League contro il Maccabi Haifa, nel quale si è reso protagonista con tre assist, e Dusan Vlahovic, in gol nelle ultime due uscite della Juventus e ospite a casa del 'Fideo': la Polizia di Stato, infatti, ha sventato un colpo nella villa del fuoriclasse argentino, questa sera a Torino intorno alle ore 20, bloccando un gruppo di ladri nell'elegante zona precollinare della città dove risiede. Ad agire sono state tre persone: due sono scappate, mentre una, un uomo straniero, è stata arrestata. Gli agenti, tre pattuglie già in zona per controlli anti-rapine, sono intervenuti in via Picco, dopo che i ladri - che farebbero parte di una banda specializzata in furti nelle ville - avevano scavalcato le recinzioni e avevano tentato di fare irruzione nonostante fossero stati visti dalla vigilanza, facendo scattare l'allarme.