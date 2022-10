Rabiot, ora la Juve pensa al rinnovo

TORINO- E adesso? Già, adesso che si fa con monsieur Rabiot? Se lo chiedono un po’ tutti. Chi per lavoro - i dirigenti bianconeri, chi per passione - i tifosi, chi per amicizia - i suoi compagni di squadra. Adesso come si muoverà la Juventus con la mezzala francese? Con la doppietta al Maccabi Haifa non ha solo consegnato tre punti d’oro in Champions League ma anche il messaggio sul suo reale peso specifico: alto, se sorretto da una adeguata condizione fisica. Sembra sia passata una vita ma in realtà eravamo solo a fine agosto quando un po’ tutti nel mondo bianconero incrociavano le dita nella speranza che accettasse l’offerta del Manchester United, pronto a sborsare venti milioni a pochi giorni dal gong del mercato estivo. E non erano pochi in assoluto visto che a giugno si libererà a parametro zero. In realtà non se ne fece nulla e nemmeno il blitz in Italia del general manager dei Red Devils servì a convincere la plenipotenziaria Veronique, mamma del giocatore ma anche agente dello stesso. Non convinceva il progetto, il ragazzo vuole una squadra che si confronta in Champions e i maligni sottolineavano che non era possibile trovare un’intesa economica visto che la richiesta era di 10 milioni a stagione più una ricca percentuale per la mamma. Sfumata l’operazione, va dato atto alla Juventus di essersi mossa al meglio. Nessun ostracismo nei confronti del centrocampista e input chiaro come il sole per Massimiliano Allegri, “Rabiot è un giocatore della Juventus al 100%, utilizzalo come e quanto vuoi”. Non era così scontata questa posizione super partes da parte del club che rischia di perdere venti milioni. In realtà un atteggiamento che si sta rivelando lungimirante e chissà che non risulti alla fine propedeutico anche per individuare un perimetro comune all’interno del quale individuare i parametri per proseguire un rapporto destinato a concludersi il 30 giugno.