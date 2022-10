Rapina Di Maria, le FOTO dei ladri: macchina distrutta nella fuga

Nella serata di giovedì 6 ottobre, intorno alle 20 circa, tre uomini hanno tentato un furto nella villa di Angel Di Maria. In casa, oltre all'argentino c'era anche Dusan Vlahovic. I tre malviventi, che apparterrebbero a una banda specializzata, hanno tentato di scavalcare le recinzioni per fare irruzione, ma è scattato l'allarme e la vigilanza personale del giocatore ha avvertito la Polizia. Tre pattuglie, già in zona per controlli anti-rapina, hanno sventato il furto inseguendo l'auto dei ladri. Durante l'inseguimento, la macchina dei tre uomini è finita fuori strada: due dei ladri sono riusciti a fuggire, mentre un terzo, straniero, è stato arrestato dalla Polizia.