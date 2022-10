Lo riconoscete? Ecco l'ex Juve a cui Cancelo ha regalato la maglia

Non hanno mai giocato insieme nella Juve ma tra di loro c’è grande rispetto. Dani Alves e Joao Cancelo hanno vestito la maglia bianconera rispettivamente nella stagione 2016/2017 (l’anno della finale di Cardiff) e in quella 2018/2019 (la prima di Ronaldo a Torino), entrambi sotto la guida tecnica di Max Allegri. Nel 2017, in occasione del suo arrivo all’Inter (con cui ha giocato un solo anno) Cancelo aveva risposto alle domande dei tifosi nerazzurri su chi fosse il suo idolo, individuando proprio in Dani Alves un punto di riferimento. Più avanti, nel 2018, la leggenda brasiliana aveva invece ‘stuzzicato’ scherzosamente il portoghese con un post su Twitter, commentando una voce di mercato che voleva il classe 1994 al Barcellona per raccogliere l’eredità del primo sulla fascia destra dei blaugrana: “No, come me non c’è nessuno!”.