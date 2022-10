Milan-Juve, i convocati di Allegri: la decisione su Chiesa, Milik e Bonucci

TORINO - È tutto pronto per la sfida tra Milan e Juventus, valida per la nona giornata di Serie A e in programma sabato 8 ottobre alle ore 18:00 al San Siro. I bianconeri andranno a caccia dei tre punti dopo le vittorie contro il Maccabi Haifa in Champions e il Bologna nel precedente turno. Il tecnico Massimiliano Allegri ha dirmatato la lista completa dei convocati per la sfida contro i rossoneri di Pioli, reduci dal pesante ko in Europa contro il Chelsea. Assenti gli infortunati Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e De Sciglio, oltre allo squalificato Di Maria. Presente in lista invece Milik.