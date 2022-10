Milan-Juve, le probabili formazioni di Pioli e Allegri: ecco i 22 in campo

MILANO - Poche ore al fischio d'inizio del big match di San Siro (ore 18) tra Milan e Juve, ancora qualche piccolo dubbio per entrambi gli allenatori. Per quanto riguarda i rossoneri padroni di casa, Pioli terrà fino all'ultimo aperto il ballottaggio in difesa (dove Gabbia farà coppia con Tomori) per il ruolo di terzino destro tra Kalulu e Dest: il primo è favorito per una maglia da titolare. A sinistra tornerà invece regolarmente Theo Hernandez, che indosserà anche la fascia di capitano. L'altro dubbio riguarda la trequarti, con Brahim Diaz che appare in vantaggio su De Ketelaere. Dei ragionamenti se li farà pure Allegri, che in mezzo al campo pare orientato a dare fiducia a Locatelli (al posto di Paredes), rimasto fuori dai titolari contro il Maccabi. In difesa rientra Bonucci (entrato solo nel secondo tempo in Champions League), mentre restano aperti i duelli sulle fasce, come quello tra Cuadrado e McKennie a destra.