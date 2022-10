Milan-Juve, Ferrara suona l'allarme: "Serve una profonda riflessione"

MILANO - La Juve è uscita dal San Siro con una sconfitta per 2-0 contro il Milan. Non è arrivata dunque la terza conferma dopo le vittorie contro Bologna e Maccabi. Una sconfitta pesante sia per la classifica che per la condizione dei bianconeri. Dagli studi di Dazn l'ex difensore e opinionista Ciro Ferrara ha voluto esprimere la sua sul momento della Juve di Allegri.