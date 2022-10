Juve, dall'Inghilterra: "Arthur dovrà operarsi". I tempi di recupero

TORINO - Arthur si prepara a sottoporsi a un intervento chirurgico questo fine settimana: è quanto annunciato, direttamente dall'Inghilterra, da "The Athletic", secondo il quale il centrocampista del Liverpool ma di proprietà della Juventus, dovrà fermarsi per tre o quattro mesi. Una "devastante battuta d'arresto - afferma The Athletic - per il nazionale brasiliano che ha lottato per incidere da quando è arrivato al club in prestito dalla Juventus". Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, venerdì aveva rivelato che Arthur aveva saltato il match con i Rangers a seguito di un infortunio riportato nella seduta di allenamento di lunedì scorso: le ulteriori valutazioni per il brasiliano, che sin qui ha raccolto solamente 13 minuti in campo con il Liverpool, hanno spinto lo staff medico a scegliere l'intervento chirurgico che terrà out a lungo Arthur.