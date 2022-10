Pogba si scalda, parole da leader con Bonucci: "Juve, insieme sempre"

TORINO - Ultime rifiniture prima di partire per Haifa dove la Juventus affronterà martedì (ore 18:45) il Maccabi nel primo match ritorno della fase a gironi di Champions League con l'obiettivo di bissare il successo ottenuto nel match di andata. Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri non ha avuto dubbi sulla solidità mentale del gruppo, un concetto che il capitano Leonardo Bonucci ha voluto ricalcare sui social: su Instagram il giocatore bianconero ha postato una foto della squadra riunita attorno all'allenatore durante l'ultimo allenamento scrivendo "Together" (insieme). Immagine ripostata nelle storie da Paul Pogba che ha aggiunto "Siempre".