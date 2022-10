Juventus, i 10 nel giorno dei 10

TORINO - Il giorno del 10, in ricordo dei dieci che furono e aspettando di vedere l'attuale, più che mai necessario, in campo a risollevare la Juventus. In attesa di Pogba, che fa sentire almeno da fuori il suo supporto alle sfide dei bianconeri, il 10/10 del calendario richiama la maglia leggendaria attorno alla quale si è costruita una narrazione speciale nel mondo del calcio. Vi proponiamo per questo i calciatori bianconeri che hanno indossato la maglia numero 10 della Juventus dagli anni '90 a oggi. Da Baggio a Dybala, la carrellata.