Maccabi-Juve, Bakhar in conferenza: "Il nostro stadio ci darà la spinta"

HAIFA (Israele) - Alla vigilia del match di Champions League contro la Juve, il tecnico del Maccabi Haifa Barak Bakhar è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara ai giornalisti presenti. Per gli israeliani è un momento particolare dopo il clamoroso ko in campionato contro il Maccabi Bnei Raina: "Noi abbiamo la regola delle 24 ore. Sabato abbiamo subito una dura sconfitta, ma il giorno dopo ripartiamo da zero. Ovviamente la partita contro la Juventus è importante: crediamo di poter fare di più di quello che abbiamo fatto finora, sicuramente in termini di risultati".