Juve, vincere è un ordine o un’opinione?

Questione di punti di vista diversi. Mica poco, a questi livelli può risultare pericoloso. Cinque giorni fa, il 6 ottobre, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, spediva una lettera agli azionisti in cui comunicava lo stato di salute del club e la visione sul futuro. Non solo: ribadiva che la mission resta competere ad alto livello per la vittoria, ogni giorno e in ogni competizione in quanto “la vittoria è un traguardo cui la Juventus aspira naturalmente a partire dalla stagione in corso”. Ieri, 10 ottobre, nella conferenza stampa pre Maccabi Haifa, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, inquadrando la situazione in una visione più ampia rispetto alla partita di oggi, ricordava che anche nel calcio, come nella vita, esistono i cicli. Una volta finiti non è così naturale che iniziandone un altro si vinca subito, anche perché, ha sottolineato, gli altri magari sono partiti prima.