Adani su Allegri, ancora bordate: “16 mesi di nulla, Juve vecchia”

“In un discorso molto più generale, ma credo ormai evidente, non c’è assoluzione per nessuna delle componenti. C’è un chiacchierare volta dopo volta dicendo che si è usciti dalla crisi, c’è sempre una scusa che porta al giorno dopo ma non c’è mai un percorso lungimirante per prendersi le proprie responsabilità e crescere". Dopo il tweet criptico, considerato da molti una frecciata ad Allegri , Daniele Adani torna ad attaccare il tecnico della Juventus, reduce dalla deludente sconfitta al Meazza contro il Milan, ai microfoni di 90° minuto, programma sportivo in onda sulla Rai.

Juve, il duro attacco di Adani ad Allegri

"Questo non dura da quattro mesi, ma da sedici. Io queste cose le dicevo esattamente un anno fa. Non c’era la chiarezza che ha caratterizzato la Juventus. In quest’ultimo percorso è stato richiamato Allegri per ripristinare vecchi parametri che ormai non valgono più. Il problema della Juventus non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora in nulla”, conclude l'ex difensore - tra le altre - di Fiorentina, Inter e Brescia nel corso del suo intervento in tv.