Perché Vlahovic e chiave Di Maria: Juventus, le scelte di Allegri

INVIATO A HAIFA - Più o meno il messaggio allegriano è doppio: Angel, fai come prima! E Dusan… No Dusan, tu no. Non fare come prima: anche un po’ meno. Nel senso: più sereno, calmo, rilassato. Le chiavi di Maccabi-Haifa sono più o meno queste due, confidando chiaramente che non sia la difesa bianconera a dover fare la differenza. Quindi, sintetizzando: Vlahovic segna, Di Maria inventa.