Champions Juve, Del Piero: "Allegri? Ecco cosa mi preoccupa"

Maccabi Haifa-Juve, le parole di Del Piero

Poi sulle scelte di formazione di Allegri: "Un filino sorprendono. Magari più trazione anteriore con Kostic me l'aspettavo. Probabilmente Allegri preferisce fare una partita impattando bene la forza del Maccabi in casa, che ha fatto bene anche col Psg. Anche se hanno tutti i numeri a sfavore, per loro è un'occasione d'oro per far vedere qualcosa ai propri tifosi. Sarà una partita molto intensa dal punto di vista emotivo, in un ambiente caldo. Una sfida complicata per la Juve, che ci arriva in maniera instabile". Infine Del Piero ha concluso lanciando un messaggio di ottimismo: "La Juve le ha sempre affrontate bene le partite importanti, anche con il Milan e il Psg, almeno nella prima parte. Anche in altre partite contro avversari molto forti ha giocato meglio, poi si è spenta. Ma credo molto in questa squadra, in questa competizione tira fuori cose diverse, perché poi te le richiede la coppa stessa. Le scelte? Lo sa Allegri cosa sia meglio fare: è una partita da vincere caratterialmente, di testa più che di fisico e tecnica".