Juve, Agnelli: "Provo vergogna, chiedo scusa. Allegri resta, è colpa di tutti"

Andrea Agnelli ha voluto parlare ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta della Juve in casa del Maccabi Haifa nel quarto turno di Champions: "Questo è sicuramente uno dei periodi più difficili, questo è il momento dell'assunzione di responsabilità e sono qui per questo, perché provo vergogna e sono arrabbiato ma sono consapevole che a calcio si gioca in 11 e si vince in 11 e tutti devono dare il massimo. Il problema è del gruppo, parliamo di atteggiamento generale con tante partite, con squadre che avrebbero dovuto essere abbordabili e non lo sono state. C'è da provare vergogna e chiedere scusa ai tifosi, che in questo momento fanno fatica anche a girare per strada. Da qui dobbiamo fare una profonda riflessione, sapendo che le qualità le abbiamo tutte".