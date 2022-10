Riccardo Cucchi: "La peggiore Juventus che abbia mai visto, in B c'era orgoglio"

TORINO - Il tweet del giornalista Riccardo Cucchi non lascia spazio ad equivoci e critica fortemente la Juve dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa: "La peggiore Juventus che abbia mai visto. La squadra che ha giocato in B ci metteva orgoglio. Prestazione brutta come la maglia. Vicino ai tifosi bianconeri. La Juventus è un'altra cosa", ha pubblicato sul suo profilo Twitter il radiocronista sportivo romano.