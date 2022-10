Danilo: "Dobbiamo vergognarci, non siamo all'altezza della Juve"

HAIFA (ISRAELE) - "Difficile trovare spiegazioni in questo momento. Non abbiamo parole, dobbiamo provare a fare meglio per essere più squadra, a trovare quella connessione che abbiamo perso negli ultimi tempi tra tutte le parti in Juventus e trovare una soluzione per uscirne". Così Danilo, difensore della Juve, ha commentato a Sky Sport la sconfitta dei bianconeri sul campo del Maccabi Haifa. Il brasiliano ha aggiunto: "Faccio fatica a pensare che un calciatore della Juventus possa essere nervoso. Non riesco a capirlo. In questi ultimi tempi quando le cose vanno peggio, ci nascondiamo, non vogliamo più giocare, cominciamo a buttare la palla lunga e su questo io non sono d'accordo".