Bonucci: "La Juve non merita questo, chiediamo scusa"

HAIFA (Israele) - Una notte difficile, difficilissima, quella che la Juve ha vissuto ad Haifa dove è crollata per 2-0 contro i padroni di casa del Maccabi. Una sconfitta pesante per il discorso qualificazione agli ottavi di Champions, una sconfitta tremenda per una formazione che non riesce a trovare la sua identità in questo avvio di stagione. Al termine della sfida è il capitano, Leonardo Bonucci a parlare ai microfoni di Sky nonostante la grande delusione. "Serate più brutte? Sinceramente faccio molta fatica a ricordarle, anche se ci sono stati dei momenti in cui non siamo stati Juve anche in passato", così il difensore bianconero che prosegue: "Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, capire dove sbagliamo e chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo ripartire perché la storia di questa società non merita questo".