Marchisio e l’orgoglio Juve: il post social dopo la disfatta Champions

Continua il momento no della Juve. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo il ko di sabato in campionato contro il Milan, incassano un pesante 2-0 in casa del Maccabi Haifa e ora le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sono ridotte al lumicino. Sesta trasferta stagionale senza vittorie e terzo ko europeo dopo quelli, entrambi per 2-1, contro Psg e Benfica. Al triplice fischio, Claudio Marchisio, bandiera della Vecchia Signora, ha pubblicato un post su Instagram provando a suonare la carica in vista dei prossimi impegni che vedranno la Juve già impegnata sabato alle 18 nel derby contro il Torino.