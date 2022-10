Juve in ritiro: cosa pensano Costacurta e Cambiasso

La Juve non riesce a trovare la luce in fondo al tunnel. Quella contro il Maccabi Haifa è la quinta sconfitta stagionale, la terza in quattro partite di Champions League - unica vittoria quella contro gli israeliani all'andata (3-1) -, e la sesta trasferta senza vittorie. Numeri da incubo che hanno portato a una decisione che è sembrata inevitabile: il ritiro. Dopo le parole di Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri al triplice fischio si è presentato davanti ai microfoni annunciando la decisione in vista del derby in programma sabato alle 18 contro il Torino.