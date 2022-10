Juve e Milan ko in Champions, i doppi ex Zakaria e Aubameyang se la ridono...

Il giorno dopo i ko di Juve e Milan in Champions, i social fanno da valvola di sfogo delle emozioni, negative in questo caso per i giocatori dei due club italiani e positive sia per quelli del Maccabi Haifa, riuscito nell'"impresa" di battere i bianconeri, sia per i calciatori del Chelsea, che ha nuovamente sconfitto i rossoneri, stavolta in casa.

Il post di Aubameyang dopo il gol a San Siro

Proprio lo stadio, ovvero San Siro, ha fatto la differenza per Pierre-Emerick Aubameyang. La sua famiglia ha una lunga storia rossonera alle spalle, non molto fortunata in realtà. Il padre, Pierre François, già osservatore per il Milan, portò nelle giovanili i suoi tre figli, con la speranza di vederli brillare. Dei tre nessuno ebbe fortuna in Italia, ma se gli addii di Catilina e Willy furono praticamente indolori per il club, la decisione di non puntare su Pierre-Emerick si è trasformata ben presto in rimpianto...

E anche per questo l'attaccante ex Borussia Dortmund, Arsenal e Barcellona oggi scrive così su Instagram, accanto ad una foto della sua esultanza a San Siro: "Grande sogno realizzato! Venivo in questo stadio per vedere i miei fratelli e non ho mai avuto la possibilità di giocare a San siro io stesso, ora è fatta! Un'altra grande prestazione di squadra. Forza Chelsea!".