Cuadrado ricarica la Juve: foto di gruppo e messaggio dopo la vergogna Champions

Per la Juve le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League rimangono ridotte al lumicino. Il ko per 2-0 sul campo del Maccabi Haifa, il terzo in quattro partite nella competizione dopo quelli, entrambi per 2-1, contro Psg e Benfica, ha certificato una situazione complicata che vede i bianconeri a un passo dall'eliminazione già alla fase ai gironi e lontani 10 punti dal Napoli capolista dopo appena nove giornate di campionato. Poi c'è il tabù trasferta, con la Vecchia Signora a secco di vittorie dopo sei incontri e con l'imbarazzante score di due pareggi (0-0 contro la Sampdoria e 1-1 contro la Fiorentina) e ben quattro sconfitte (Psg, Monza, Milan e Maccabi Haifa).