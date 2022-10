Galeone: "Juventus scarsa, altro che Scudetto. Allegri? Non si dimetterà mai"

"La Juventus è scarsa, non so come facevano a dire che poteva vincere lo scudetto. Guardare la Juve giocare o il Genoa o il Potenza è la stessa identica cosa". Giovanni Galeone, storico ex allenatore - tra le altre - di Pescara, Como ed Udinese, mentore di Massimiliano Allegri, che fece debuttare nel club abruzzese in giovane età, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il difficilissimo momento dei bianconeri, reduci dal ko in Champions League con il Maccabi Haifa: "Dimissioni di Allegri? Non le darà mai".