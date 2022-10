Juventus, cosa ha detto Landucci ad Allegri: "Ecco che ci manca"

TORINO - Il clamoroso ko di Haifa in Champions League della Juventus contro il Maccabi continua a far discutere. Analisi su analisi, emerge un gruppo sfilacciato e senza idee; emerge una squadra disunita nonostante i post motivanti e le buone intenzioni; emerge la poca qualità nell'impianto di gioco; emerge la fragilità del reparto difensivo che oramai viene bucato in serie da chiunque; emerge un attacco dove il bomber non attacca più; emerge la disfatta storica nella Champions League più disastrosa della storia bianconera. Solo un miracolo ora potrebbe ammettere la Vecchia Signora al ballo degli ottavi.

Calcio e sentimento, passione e onore

Ma senza quello non si va da nessuna parte. Di cosa parliamo? Del cuore, indicato da Marco Landucci, il vice, a Massimiliano Allegri, durante il match con il Milan. Ma vale anche per la partita (non) giocata in Israele. Un flash carpito dalle telecamere: «Siamo mosci, manca il...». E la mano si tocca il petto. Sì, manca il cuore, manca la passione, manca la carica agonistica. Giocatori spenti, staff disarmato: contro il Milan campione d'Italia, contro il Maccabi eroe in patria. Com'è che si diceva un tempo? Fuori le...