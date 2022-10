Juve da derby: “Mister, siamo con te!”

TORINO - Il ritrovo, la riunione tecnica, il confronto (per lo più a senso unico), l’allenamento del mattino, l’allenamento del pomeriggio, le confessioni della sera. I sogni d’oro. Eccola qua la prima giornata da ritiro bianconero. Quello che in teoria - da proclami allegriani fatti nell’immediato post-partita di Maccabi Haifa-Juventus - sarebbe dovuto iniziare mercoledì, subito dopo il ritorno a Torino. Ma che, invece, è stato posticipato di un giorno. Primo punto da chiarire: perché questo slittamento? Scelta concordata: i giocatori non hanno fatto nessuna rivolta, bensì la società di concerto con l’allenatore ha deciso il cambio di programma.



E infatti, durante la riunione tecnica che ieri ha formalmente aperto la clausura bianconera, i giocatori non hanno praticamente fiatato. L’allenatore è ripartito dall’analisi della partita di Champions, sottolineando tutto ciò che non ha funzionato (ci ha messo parecchio tempo) e ha specificato che tutti, ma proprio tutti, hanno commesso errori e non sono stati all’altezza. Problemi? Dubbi? Perplessità? Qualcuno ha qualcosa da dire? No, poco e niente. Se non un concetto tutt’altro che marginale: nessuno ha detto di essere contro il mister. Niente rivolte, niente fratture (almeno per ora). La squadra - che pure martedì sera ad Haifa sembrava mica tanto orientata a fornire chissà quali dichiarazioni d’amore - s’è schierata con l’allenatore. C’è voglia di un minimo di compattezza. E peraltro, dopo la netta conferma di Allegri annunciata urbi et orbi dal presidente Andrea Agnelli , non avrebbe avuto molto senso fare i fenomeni.



La compattezza, però, oltre che sull’asse squadra-allenatore diventa tema nodale per ciò che concerne il rapporto squadra... squadra. Eggià: ce ne sono due, praticamente, e piuttosto scollate. Guidate da dinamiche interne poste su binari paralleli. Da una pare ci sono i nuovi innesti, arrivati alla Juventus in estate o comunque in tempi recenti. Dall’altra parte ci sono i veterani che peraltro hanno pure il contratto che s’approccia alla scadenza (o addirittura auto-rinnovatosi previa postilla a dispetto del rifiuto al ridimensionamento dell’ingaggio, come nel caso di Cuadrado ). Il compito principale di Allegri, in questi giorni, è quello di ricompattare queste due anime e dare vita ad un gruppo. Mica per niente l’ha detto e ridetto più e più volte: «Bisogna imparare a giocare di squadra, non pensare solo da singoli». E bisogna stare calmi in campo, assumersi le proprie responsabilità evitando ad esempio di scagliarsi contro i compagni dopo un errore e battibeccare, come accaduto ad Haifa già dopo pochi minuti di gioco.