Juve, la paura fa 90… minuti di derby: se perde, Allegri resta ma nell'inferno

TORINO - Primo obiettivo. Prendere a sberle il detto per cui “Perdere aiuta a perdere”. E già. La Juventus reduce da due sconfitte di fila, a Milano con il Milan e ad Haifa con il Maccabi - sempre per 2-0 - deve innanzitutto scacciare le paure che hanno cominciato sinistramente a danzare nella testa. La squadra di Allegri, dopo il miniritiro alla Continassa, è chiamata a dimostrare di aver compreso nella sua pienezza il disastro che sta firmando da nove turni di campionato a questa parte e quattro partite di Champions League. La fotografia regala una Juventus sfuocata in Serie A - meno 10 dalla vetta occupata dal magnifico Napoli di Spalletti e meno 7 da quel quarto posto che regala la Champions della prossima stagione. Per quella di quest’anno, come i tifosi bianconeri sanno perfettamente, i giochi sono quasi chiusi, il destino non è più nelle mani bianconere e c’è pure il rischio di perdere la possibilità di accedere all’Europa League, approdo per chi chiude almeno al terzo posto del gironcino da quattro in cui gli israeliani si sono fatti adesso insidiosi.

Juve, la tradizione nel derby con il Torino

Dunque questo derby, tradizionalmente favorevole alla Juventus come racconta la storia, una sola sconfitta nelle ultime 35 sfide, in teoria rappresenta l’ideale trampolino di lancio dal quale puntare a una nuova stagione. Sotto tutti i punti di vista: prestazioni, risultati, approccio caratteriale alle partite e chi più ne ha più ne metta. Portare a casa la vittoria contro il Torino non regalerebbe solo il gusto rimarcato del primato cittadino. Potrebbe significare molto di più soprattutto se la vittoria arrivasse dopo una prova davvero convincente anche al punto di vista del gioco, che sinora è praticamente sempre stato latitante. Dunque ragioni per entrare in campo e cercare il primo successo esterno della stagione, si gioca infatti a casa del Torino, ce ne sono abbastanza per riempire la maxi palestra che ospita alla Continassa i muscoli milionari degli juventini.

I problemi di Allegri

Il problema, però, è lo scenario opposto: quello che si concretizzerebbe qualora Vlahovic e compagni dovessero nuovamente fallire. E questo derby della paura, su entrambi i fronti visto che il Torino è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, assume l’aspetto della classica partita spartiacque. Quella per cui il prima non sarà più uguale al dopo. Ma entrando nello specifico è giusto ricordare che le recenti parole del presidente Andrea Agnelli sulla solidità delle gambe della panchina su cui siede Allegri dovrebbero comunque consentire al tecnico livornese di non andare incontro a clamorosi capitomboli. Dunque, anche in caso di ko contro il Torino non finirebbe a terra Max, anche se la terza sconfitta di fila non andrebbe giù liscia come un sorso d’acqua pura di montagna. La conseguenza più logica e naturale che si può immaginare qualora la Juventus dovesse perdere il derby della paura sarebbe quella di proseguire il ritiro al J Hotel per preparare la partita successiva di venerdì sera all’Allianz Stadium contro l’Empoli. Tra l’altro, stavolta tutta la rosa ha già i propri effetti personali con sè per cui i giocatori non dovrebbero tornare a casa come successo dopo il ko con il Maccabi. Insomma, un futuro a tinte ancora più fosche che può essere lo stimolo numero uno per i calciatori ed evitare così di far ulteriormente precipitare una situazione che nemmeno i più pessimisti avevano ipotizzato a inizio annata. Quando gli arrivi di Pogba e Di Maria avevano acceso l’entusiasmo, salvo poi finire per diventare quasi nulli: il francese ko dal ritiro per il menisco rotto e operato solo dopo un mese e mezzo di speranze/capricci e l’argentino in campo solo per 333 minuti in 13 partite per via dei muscoli di cristallo.