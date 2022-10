Juve, McKennie in che forma è? La foto virale scatena i social

È un momento difficile per la Juve di Massimiliano Allegri. La squadra fatica a fare punti e sta inanellando una serie si risultati deludenti che la vedono già a -10 dal Napoli capolista in campionato e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League alla fase a gironi. La Vecchia Signora, che ha vinto solo una partita su quattro nella competizione europea, rischia anche di non "retrocedere" in Europa League visto che ha gli stessi punti del Maccabi Haifa (3). La partita in Israele doveva essere un esame di maturità, invece si è rivelato un flop clamoroso che ha spezzato le gambe ai sogni europei dei tifosi.