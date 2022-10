Trezeguet, dal 5 maggio 2002 al record di gol: gli auguri della Juve

Trezeguet, il miglior attaccante straniero della Juve

David Trezeguet arriva alla Juventus dal Monaco nell’estate del 2000 per 45 miliardi di lire e fa il suo esordio in Serie A proprio nel giorno del suo 23° compleanno, contro il Bari. Per il primo gol basta aspettare la seconda presenza in campionato contro il Milan. Il suo essere il partner ideale per Alessandro Del Piero, con cui ha formato una delle coppie d’attacco più amate della storia del club, è solo uno dei motivi per i quali “Trezegol” è considerato una vera e propria leggenda del club. Protagonista nella giornata dell’apoteosi juventina del 5 maggio 2002 con il gol che aprì le marcature al 2° minuto contro l’Udinese, Trezeguet è inoltre uno dei cinque fedelissimi (con Nedved, Del Piero, Buffon, Camoranesi) che decisero di restare alla Juve anche nella stagione 2006-2007, in Serie B. Chiude l'esperienza a Torino con 171 gol, stabilendo così il record di reti realizzate da un giocatore straniero nella storia del club.