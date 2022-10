Vlahovic, quei gesti con Kean e Kostic: Dusan, leader Juventus

TORINO - Nel momento delle difficoltà i grandi leader escono fuori: questo è il caso di Dusan Vlahovic per la Juve. L'attaccante serbo ha siglato la rete decisiva nel derby contro il Torino, risollevando morale e classifica dei bianconeri, arrivati alla stracittadina torinese in un periodo complesso dopo il pesante ko arrivato in Champions contro il Maccabi. Il numero 9, però, non è stato solo il man of the match contro la formazione di Juric, ma un vero e proprio trascinatore del gruppo di Allegri. A dimostrarlo è un episodio in particolare che non è sfuggito agli occhi dei tifosi. Minuto 62, Kostic scende sull'out di sinistra, appoggia in area per Kean che da pochi passi manda al lato con una conclusione da rivedere. L'esterno serbo non riesce a trattenere la disperazione per l'occasione fallita, scaricando tutta la sua frustrazione sul compagno di squadra. Serve allora l'intervento di Vlahovic che prima va a consolare Kean per poi alzare il pollice verso Kostic per l'ottima giocata. Dopo è arrivato anche il gol decisivo: più leader di così!