Torino-Juventus, il clamoroso record negativo ribaltato da Vlahovic

Torino-Juventus, tutti gli altri dati

Sei i gol di Vlahovic in campionato: l’attaccante serbo raggiunge Arnautovic e Immobile in vetta alla classifica cannonieri. Dusan non segnava in trasferta in campionato dal 9 aprile a Cagliari dove la Juve vinse 2-1. Una sola vittoria del Toro in 27 derby fra campionato e Coppe sotto la presidenza Cairo: risale al 26 aprile 2015, 2-1 in rimonta con Ventura in panchina. Seguono 5 pari e 21 sconfitte. Cento le presenze di Milik in Serie A: 93 con il Napoli (38 reti) e 7 con la Juve (3 gol). Un punto in più in classifica dei bianconeri rispetto alla scorsa stagione dopo 10 giornate, 16 contro 15.