Juve, per Bremer oggi la verità. Chiesa e Pogba: ecco le novità

L'assenza di Bremer

L’assenza di Bremer, al primo stop stagionale e al terzo da quando è in Italia, è pesante perché il difensore brasiliano non ha mai fatto mancare il suo apporto alla squadra: è terzo nella rosa come minuti giocati e il suo rendimento è stato quasi sempre buono. Considerando che la Juventus giocherà tre partite in otto giorni, Allegri dovrà trovare soluzioni alternative: il solo Danilo spostato al centro della difesa non è sufficiente perché Leonardo Bonucci non garantisce la tenuta a questi ritmi e quindi dovrà proporre o Daniele Rugani o Federico Gatti, che finora hanno racimolato soltanto due presenze, 180 minuti suddivisi tra Sampdoria e la trasferta in Israele per l’ex Empoli e tra Spezia e Monza per l’ex Frosinone. A meno che Allegri non decida di virare stabilmente verso quella difesa a tre vista contro il Torino.

Oggi inizia anche una settimana molto importante per Federico Chiesa, che dovrebbe essere testato in un’amichevole: se l’esito sarà positivo l’esterno, fermo da inizio gennaio per la rottura del menisco, dovrebbe tornare nella lista dei convocati e andare in panchina venerdì sera contro l’Empoli. Con la squadra si dovrebbe rivedere pure Paul Pogba, che sta ultimando la fase di recupero dall’intervento al menisco e che potrebbe aggregarsi gradualmente al gruppo: per il suo ritorno in campo bisogna invece aspettare ancora un po’ perché è più indietro di condizione rispetto a Chiesa.

Con questi due innesti piano piano si svuota anche l’infermeria bianconera che, per un periodo, è stata congestionata: Di Maria, alle prese con la lesione ai flessori, dovrebbe tornare a disposizione contro l’Inter, il 6 novembre, mentre più lungo dovrebbe essere lo stop di Mattia De Sciglio, che si è infortunato il 5 ottobre (lesione di medio grado al retto femorale della coscia destra) e che in settimana dovrebbe essere sottoposto a una visita di controllo per valutare come procede la guarigione. Infine, Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo a febbraio) e Aké (frattura del perone di destra a fine luglio) si stanno allenando nella speranza di rientrare quanto prima.