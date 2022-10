Il domandone: ma questa Juve può fare a meno di Bremer?

TORINO - Gleison Bremer , dunque, saluta la Juve per tre settimane: bicipite femorale della coscia lesionato, diagnosi chiara e prognosi alla luce del sole. Massimiliano Allegri scalda le alternative, sapendo che esistono più verità lampanti: Federico Gatti e Daniele Rugani sono pronti, Danilo lì nel mezzo fa sempre la sua figura perlomeno degna, mentre Leonardo Bonucci sarebbe ancora una meravigliosa garanzia a patto di tornare il Bonucci di un tempo. Sullo sfondo, una variabile sfocata, visto che qualcuno già snocciola nomi potenziali nel caso in cui la società decidesse di intervenire a gennaio sul mercato: molto difficile, se non improbabile, che accada, perché Bremer tornerà presto e se andrà al Mondiale rientrerà alla base con una carica in più. Però intanto i dirigenti non dimenticano Igor : centrale, di piede mancino, ideale roccia del prossimo futuro, con contratto in scadenza nel 2024.

Un altro Bremer? Dura...

Nell'attesa che la Fiorentina decida cosa fare del suo brasiliano, ad Allegri l'ardua decisione di capire come sostituire Bremer di fronte alle prossime scadenze del calendario: Empoli e Paris Saint-Germain in casa, Benfica e Lecce fuori, con Juve-Inter del 6 novembre traguardo difficile da tagliare (e fors'anche un pelino rischioso, ad oggi) e piuttosto Verona-Juve del 10 segnato quale giorno utile per il ritorno. Nel frattempo, dentro il quadro di una Juve non ancora completamente guarita dai disastri di quest'avvio di stagione, ci si chiede se esista una sorta di alter ego dell'ex Toro. Se si dà per scontato che prima o poi il ragazzo tornerà ai livelli del periodo granata, beh, si direbbe di no. Non esiste un altro Bremer.

Il leader che verrà

Poi è naturale che Allegri abbia le sue idee in merito. Max si fida del suo difensore, tanto da averlo schierato spesso e volentieri, pur non ricavandone prestazioni molto oltre la sufficienza, al di là delle prove da non ricordare contro Psg, Benfica e Monza. Si può fare di più, si deve fare di più. Perfettibile anche il feeling con Bonucci e Danilo, ad ogni modo la Juventus si sente al sicuro e sul mercato di gennaio eventualmente interverrà in altri ruoli della difesa. Spostatevi in corsia...