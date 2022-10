Juve, la ripresa degli allenamenti: su cosa si è concentrato Allegri

TORINO - Dopo la vittoria nel derby della Mole contro il Torino ed il giorno di pausa concesso da mister Allegri, la Juve è tornata in campo nel tardo pomeriggio per iniziare la settimana di lavoro in vista del match di venerdì contro l'Empoli all'Allianz Stadium. I giocatori alla Continassa si sono concentrati su esercitazioni tecniche per la trasmissione rapida e precisa della palla e sulle combinazioni di gioco per trovare la conclusione in porta sugli sviluppi dei cross. Nelle prossime ventiquattr'ore invece saranno previste due sedute, una mattutina ed una pomeridiana.