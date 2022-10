Juve, Vlahovic e Dybala: botta e risposta social dopo il premio

TORINO - Durante la cerimonia del Gran Galà del Calcio 2022 lo juventino Dusan Vlahovic è stato nominato nominato nella Top 11 della scorsa stagione oltre che, assieme a Rafa Leao e Ciro Immobile, come uno dei migliori attaccanti della scorsa stagione. Il centravanti serbo ha voluto ricordare questa serata su Instagram pubblicando una foto del momento in cui ritira il premio, attirando "l'attenzione" di tanti compagni di squadra che, chi in maniera 'simpaticamente molesta', chi con un semplice attestato di stima, hanno voluto congratularsi con lui. Nel primo caso rientra sicuramente Paulo Dybala, che ha scritto all'ex compagno, accompagnato con delle faccine ridenti, "Que canchero!", ossia "che lupo di mare" (tradotto dal gergo argentino), con Vlahovic che a sua volta ha risposto con l'emoticon di una faccina divertita. Messaggi anche da parte di Fagioli, di Di Maria e dell'ex bianconero Marchisio, che invece in tono più pacato ed usando delle semplici emoticon hanno voluto complimentarsi.